Com’è stato il ritorno all’asilo con le nuove regole? “Bambini abituati in fretta. Ma a settembre bisogna cambiare”

Come si sono organizzati i servizi 9-36 mesi per il ritorno dei bambini in queste settimane di estate caratterizzate dal coronavirus ? Siamo stati, insieme all’amministrazione comunale, al Micronido Crescere Insieme di Ravenna dove all’interno dei normali spazi sono state create le sezioni per accogliere i piccoli gruppi di bambini. Eliminando le aree dedicate al riposo pomeridiano, per ogni sezione si è quindi riusciti ad avere un ingresso dedicato, uno spazio interno e un’area esterna per giocare. Inoltre è stata ricavata un’area dedicata per i bambini che ad inizio frequentazione hanno bisogno di rimanere ancora col genitore nella fase di inserimento. Una rivoluzione che si spera possa durare solamente per quest’unico mese, per poi tornare a settembre con spazi maggiormente condivisi.

A Ravenna sono 8 le strutture dedicate al 9-36 mesi che sono riuscite a ripartire, mentre sono oltre 50 i centri estivi per i bambini sopra i 3 anni