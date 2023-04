Colonia di ricci a Villa Ghilana. Italia Viva: “Tutelare il privato, ma salvare gli animali”

Tutelare Coabi, ma tutelare anche i ricci. Depositata in consiglio comunale da parte di Italia Viva un’interrogazione sulla colonia di ricci di Villa Ghilana, in via Firenze. La colonia, un centinaio di esemplari, curata da alcune volontarie della Lipu, è a rischio per via del progetto di urbanizzazione di Coabi che realizzerà nuove abitazioni.

Il riccio è un animale protetto dalla Convenzione Europea e dalla legge italiana. In caso di presenza degli animali nei pressi di siti da demolire o di aree di nuova urbanizzazione, gli animali devono essere messi in salvo. È in sostanza quello che chiede il capogruppo di Italia Viva Alessio Grillini