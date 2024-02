Circa 1200 cacciatori, distribuiti in 24 giornate, a loro volta collocate in un periodo di oltre due mesi, porteranno la loro opera di pulizia sul territorio ravennate e cervese. Non solo intervenendo nei siti pinetali e vallivi, ma anche collaborando con il mondo civile e militare (vedi poligono di foce Reno) per interventi mirati a pulire anche le disattenzioni dei cittadini che nulla hanno a che vedere col mondo venatorio. Queste giornate, che sono nate per essere propedeutiche al conseguimento del tesserino per la caccia in preparco, nel corso degli anni hanno subito una evoluzione positiva, divenendo importanti anche per “l’insieme ambiente” nelle sue molteplici sfaccettature, raccogliendo sempre maggiori consensi e conseguenti richieste di intervento dal mondo delle istituzioni. L’ ATC RAVENNA 2 ha scelto di essere parte attiva di questo processo, assumendosi oltre ad impegni, di non propria spettanza, anche oneri economici che consentono una rimarcata, se pur ce ne fosse bisogno, volontà di contribuire sotto diverse angolazioni al miglioramento ambientale del proprio territorio. Con l’ambizione di pensare che, anche altre associazioni fruitrici dei nostri meravigliosi ambiti, possano decidere di affiancarci in questa scelta, per aiutarci, in modo sinergico, a preservare e migliorare la ricchezza naturale della nostra terra.