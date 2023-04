Continuano le attività dello Sportello Legale avvitato a Ravenna dal Consorzio Solco e dalla cooperativa La Pieve per offrire alle famiglie che vivono la disabilità una prima consulenza gratuita sul tema del “Dopo e Durante di Noi”. Oltre alle consulenze su prenotazione dello sportello torna un secondo ciclo di incontri, sempre gratuito, per approfondire alcuni aspetti e strumenti giuridici utili a programmare il futuro delle persone con disabilità. Il ciclo prevede 3 incontri: venerdì 14, venerdì 21 e venerdì 28 aprile dalle 10 alle 12 a Ravenna, nella sala del centro RicreAzioni in via Carlo Sala 7.

Durante il primo appuntamento, il 14 aprile, si parlerà di “La capacità giuridica di agire. Chi può agire nell’interesse della persona non autonoma?”, mentre nel secondo e nell’ultimo, il 21 e 28 aprile, si affronterà il tema “Quali strumenti per garantire la destinazione del patrimonio per la realizzazione del progetto personalizzato per il durante e dopo di noi?”.

“Visto il successo del primo ciclo di incontri che avevamo organizzato tra dicembre e gennaio e i tanti appuntamenti presi allo Sportello legale, abbiamo pensato di replicare l’iniziativa, perché ci rendiamo conto che il bisogno di ricevere informazioni e rassicurazioni su questo tema è davvero tanto – commenta Cristina Ricci della cooperativa La Pieve -. Pensavamo che agli incontri sarebbero venuti solo i familiari dei ragazzi e delle ragazze che seguiamo nei nostri centri, invece abbiamo conosciuto e incontrato nuove famiglie e questo ci ha molto motivato e ci ha convinto a continuare a proporre incontri sul tema”.

Tutti gli incontri sono condotti dall’avvocata Francesca Vitulo specializzata negli strumenti giuridici del dopo di noi e nella tutela delle persone con disabilità e a disposizione anche presso lo Sportello Legale.

“I genitori o tutte le persone che si occupano di persone con disabilità hanno più o meno le stesse preoccupazioni – sottolinea l’avvocata Francesca Vitulo -: ‘Chi si occuperà di mio figlio in futuro?’, ‘Dove abiterà?’, ‘Come faccio ad avere la sicurezza che le risorse economiche risparmiate siano utilizzate per mio figlio?’, ‘Come faccio a fare in modo che si continui con un progetto personalizzato per lui o lei?’. Le risposte a queste domande possono essere diverse come anche gli strumenti giuridici a disposizione”.

Gli incontri in programma nel mese di aprile sono gratuiti.