Domenica scorsa il Circolo Nautico Cervia ha portato in mare una cinquantina di nuovi “aspiranti marinai”, grazie alla seconda edizione di “Barche aperte in banchina”: una manifestazione nata per la convivialità, nella quale il Circolo Nautico e i soci armatori hanno messo a disposizione le proprie barche per chi desiderava provare l’emozione di navigare.

Al rientro, dopo una navigazione verso Cesenatico, si è organizzato un fastoso aperitivo in banchina, dove i soci e i nuovi marinai hanno progettato altre navigazioni insieme.

La giornata è stara caratterizzata da ottime condizioni meteo con sole, mare calmo e 10 nodi di scirocco; per gli aspiranti marinai, i soci del Circolo hanno messo a disposizione dodici imbarcazioni, fondamentali per il successo della manifestazione.

Il Circolo “Amici della Vela” esprime un sentito ringraziamento a tutti loro.