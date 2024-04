Ciclista trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato investito in via Canale Molinetto da un furgoncino. Lo scontro e l’impatto sull’asfalto sono stati molto violenti. Gravi le ferite riportate. Dopo le prime cure sul posto, gli operatori del 118 hanno predisposto il trasferimento in ospedale del ferito.

Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, avvenuto nel pomeriggio di martedì. Saranno le forze dell’ordine a dover ricostruire la dinamica una volta sentita la testimonianza di entrambe le persone coinvolte.