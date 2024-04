Il palcoscenico del Teatro Alighieri accoglierà per la prima volta una delle più straordinarie violiniste della scena internazionale, Anna Tifu, accompagnata al pianoforte da Giuseppe Andaloro, per un coinvolgente recital violino e pianoforte. I due musicisti domenica 7 aprile alle ore 21 saranno ospiti della stagione “Ravenna Musica”dell’Associazione Angelo Mariani e proporranno alcuni capolavori della letteratura violinistica di Maurice Ravel e Sergej Prokof’ev.

Vincitrice nel 2007 del prestigioso concorso George Enescu di Bucarest, che le ha aperto le porte di una brillante carriera internazionale, Anna Tifu è un talento precoce. A undici anni ha debuttato come solista con l’Orchestra National des Pays de la Loire e l’anno dopo, a 12 anni, alla Scala di Milano. A quattordici anni ha vinto il 1° premio ai Concorsi Viotti Valsesia e M. Abbado di Stresa. Viene ammessa a 17 anni al Curtis Institute di Philadelphia e successivamente si perfeziona a Parigi dove ottiene il diploma superiore di Concertista.

Andaloro, vincitore del Primo Premio in prestigiosi concorsi pianistici internazionali come il “Ferruccio Busoni” di Bolzano e il London Piano Competition, nel 2005 è stato insignito del premio per meriti artistici conferito dal Ministero Italiano dei Beni e delle Attività Culturali. E’ospite di importanti festival e suona regolarmente con rinomate orchestre.

La prima parte del concerto è interamente dedicata a Maurice Ravel con la Sonata n.2 in sol maggiore per violino e pianoforte e la conturbante rapsodia Tzigane op. 76. La seconda parte si apre con una suite di brani tratti dal celebre balletto Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev per chiudersi con la Fantasia sui temi di Carmen op. 25 di Pablo de Sarasate.

Sabato 6 aprile alle ore 17 presso la Sala Multimediale degli Antichi Chiostri Francescani (via Dante 2a) la pianista ravennate Cristina Ceroni guiderà l’incontro di introduzione all’ascolto del programma del concerto. Ingresso libero.