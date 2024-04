“Ciclico – lento, buono, condiviso” ritorna sabato 20 aprile 2024 con una seconda edizione, invitando a scoprire il ricco patrimonio culturale ed enogastronomico di Castel Bolognese e dei suoi dintorni.

Un’esperienza di turismo sostenibile, che celebra la bellezza della natura e dei suoi ritmi, mettendo in primo piano il valore dello stare insieme e della condivisione delle tradizioni. Quest’anno, Ciclico crea un legame speciale tra cultura ed enogastronomia.

La nuova edizione è organizzata in collaborazione con le aziende agricole e vinicole e le associazioni culturali del territorio. Per l’occasione verranno proposti tre percorsi tematici, da fare a piedi o in bici, che condurranno alla scoperta di Castel Bolognese attraverso cultura, tradizioni ed enogastronomia.

L’evento, su prenotazione, inizierà in Piazza Bernardi, dove sarà possibile ritrovarsi e formare i gruppi.

Per partecipare a uno dei tre percorsi è necessario compilare entro il 18 aprile il form di iscrizione presente sul sito web del Comune di Castel Bolognese al percorso Turismo > Eventi > Ciclico.

Per i percorsi viola e arancione, il Comune di Castel Bolognese ha messo a disposizione un servizio gratuito di noleggio e-bike.

PERCORSO VERDE (10 – 16:30)

Si parte con il percorso verde (dalle 10 alle 16:30) alla scoperta delle colline e del patrimonio naturalistico della Serra. Partendo dal centro cittadino, con una tappa al MaAB (Museo all’aperto Angelo Biancini), il gruppo partirà alla volta della Chiesa di San Sebastiano, per poi spostarsi in auto presso la Parrocchia Natività di Maria Vergine della Serra. Dalla Parrocchia avrà inizio una passeggiata nel verde assieme all’Associazione Gipiesse, che condurrà il gruppo alla scoperta del fenomeno geologico dei buldùr. La passeggiata proseguirà fino all’Agriturismo La Querciola, dove sarà possibile rifocillarsi con un pranzo con vista sulle colline della Serra. Infine, tappa all’Azienda Agricola Il Roccolo, dove una merenda a base di prodotti locali e un laboratorio di fotografia curato dall’Associazione Portofranko chiuderanno la giornata.

PERCORSO VIOLA (10 – 16:30)

Il percorso viola è stato pensato per esplorare Castel Bolognese in bicicletta, dalla Preistoria a oggi: la sua storia, con tappe al Museo Civico, alla Chiesa di San Francesco e sulle tracce della Torre Civica; i suoi sapori, con pranzo da Bertoni Bottega e Cucina; le tradizioni e i saperi contadini, con visita al museo dell’Azienda Agricola Franzoni in compagnia dei vini di Tenuta Bantone e infine visita e degustazioni alla cantina Zinzani Vini.

PERCORSO ARANCIONE (9:30 – 16:00)

Infine il percorso arancione, anch’esso da fare in bici, è stato ideato per pedalare alla scoperta del patrimonio artistico di Castel Bolognese, con visite guidate al Museo Civico e alle opere del MaAB (Museo all’aperto Angelo Biancini). Un viaggio indietro nel tempo pedalando verso l’antico Mulino Scodellino, per poi pranzare in compagnia all’Azienda Agricola La Casetta. A conclusione del giro, visita alla cantina e al museo della Tenuta Masselina, con degustazione dei loro vini.

In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a sabato 27 aprile. Aggiornamenti sul sito web del Comune di Castel Bolognese e sull’Evento Facebook pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Castel Bolognese.

L’evento è promosso dal Comune di Castel Bolognese e dall’Unione della Romagna Faentina, in collaborazione con Strada della Romagna, Zinzani Vini, Il Roccolo Azienda Agricola Biologica, Bertoni Bottega e Cucina, Tenuta Masselina, Azienda Agrituristica La Querciola, Azienda Agricola La Casetta, Azienda Agricola Franzoni, Tenuta Bantone, Associazione Portofranko, Mulino Scodellino e Associazione Gipiesse.

Progettato da BAM! Strategie Culturali.

Maggiori informazioni:

Mail: ciclico@romagnafaentina.it.