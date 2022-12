Questa mattina presso l’Aula magna “G. Coppari”via Nuova, 45 a Faenza si è svolta la cerimonia di Consegna delle Borse di Studio ai migliori allievi dell’Istituto “ITIP L. Bucci” anno scol. 2021/2022.

La cerimonia è stata presenziata dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Gabriella Gardini.

Consegna Borse di Studio “FONDAZIONE BERTONI” da Sindaco Comune Faenza Massimo Isola

Assegnate 7 Borse di Studio agli Allievi migliori Cl. 1^,3^,5^ A.S. 2021/22 Sez. Professionale:

Zhar Ilyass cl. 2^AMT

Ferhati Renato cl. 2^BMT

Cimatti Claudio cl. 4^AIA

Migliani Alex cl. 4^BMT

Savini Carlo – Diplomato cl. 5^AIA a.s. 2021/22

Corniola Alessandro – Diplomato cl. 5^AIA a.s. 2021/22

Sinibaldi Matteo – Diplomato cl. 5^BMT a.s. 2021/22

Consegna Borsa di Studio “PRIMO MONTANARI”

Assegnata 1 Borsa di STUDIO all’Allievo meritevole Gaudenzi Maverick cl. 5^EE distintosi nelle materie ad indirizzo Cl. 4^ Elettronica sez. Tecnica.

Per la consegna presente la figlia, nostra ex Docente, Maria Cristina Montanari

Consegna Borsa di Studio ”MMB SOFTWARE”

“MMB Software” da sempre ha a cuore il suo territorio e si spende in prima persona per favorirne lo sviluppo. In particolare è molto attenta ai giovani e li supporta attivamente offrendo costantemente a ragazzi talentuosi la possibilità di entrare in azienda ed essere accompagnati in un percorso di crescita professionale. Per questo, anche quest’anno, Omar Montanari, in qualità di fondatore e Presidente di MMB Software, ha consegnato 3 borse di studio agli alunni dell’Itip che si sono distinti nei percorsi di elettronica e informatica. Questo vuole essere un gesto concreto per promuovere il prosieguo del loro percorso di formazione affinchè acquisiscano quella specializzazione che favorirà il loro ingresso con successo nel mondo del lavoro.

Premiati:

Righetti Davide indirizzo Elettronico – Diplomato cl. 5^EE

Ronchi Mattia Informatico – Diplomato cl. 5^BI

Tomba Francesco Informatico – Diplomato cl 5^BI

Consegna Borsa di Studio

Assegnata 1 Borsa di Studio “MAESTRI DEL LAVORO” a Rossi Marco cl. 5^CMT, Allievo migliore classi Quarte sez. Professionale A.S. 2021/22. Rossi si è contraddistinto nelle discipline tecnico pratiche e nel PCTO per gli studenti della sez. Professionale.

Presenti Marcello Emiliani, Pierluigi Campana, Maria Rosa Ancarani e Rosa Gennari.