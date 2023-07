E’ stata una spedizione di successo quella dei Master del Centro Sub Nuoto Club 2000 ai 39esimi Campionati Italiani Fin di nuoto Master, che si sono svolti a Riccione lo scorso weekend.

Laura Rava si è laureata campionessa nazionale nei 100 metri stile libero della categoria M80, aggiungendo un altro trionfo all’albo della società di Faenza, ed ha conquistato la medaglia d’argento nei 50 dorso e quella di bronzo nei 50 stile libero. La manifestazione organizzata dalla Federnuoto annoverava 3.455 iscritti, ma il record di affluenza, di società e di atleti non ha intimorito i portacolori del Centro Sub Nuoto Club 2000. Sono anche da incorniciare le prestazioni di Annamaria Chillemi (M45), classificatasi al secondo posto nei 400 misti e nei 100 farfalla, conquistando il bronzo nella gara più ostica: i 200 fa. Faenza ha preso una medaglia anche in campo maschile grazie ad Alessandro Amadei (M40), buon terzo nei 200 dorso.

Alla rassegna nazionale si sono ben comportate pure le staffette: in campo femminile la 4 per 50 mista (M160) con Elettra Frassineti, Nadia Cerchierini, Annamaria Chillemi, Gabriella Garavini; in campo maschile la 4 per 50 mista (M120) con Alessandro Amadei, Leopoldo Liverani, Dylan Tozzi, Stefano Tummarello; la 4 per 50 mista (M120) con Elettra Frassineti, Nadia Cerchierini, Dylan Tozzi, Stefano Tummarello; la 4 per 50 mista (M200) con Stefano Schiumarini, Leopoldo Liverani, Annmaria Chillemi, Gabriella Garavini.

Concluse le gare stagionali della squadra, Nadia Cerchierini e Leopoldo Liverani parteciperanno ai 16esimi Campionati Mondiali in programma in Giappone dal 2 all’11 agosto.

Per i nuotatori agonisti della società di Faenza, invece, i prossimi appuntamenti in calendario sono aRavenna dal 4 al 6 luglio con le Finali dei Campionati Regionali per Esordienti A (CREA) e a Riccione dal 18 al 21 luglio con Finali dei Campionati Regionali di Categoria in vasca lunga (CRCVL) per gli Assoluti, ossia le categorie Seniores, Cadetti, Juniores.

Nel settore della pallanuoto giovanile, la squadra Under 13 del Centro Sub Nuoto Faenza ha partecipato da venerdì a domenica al Campionato Nazionale Uisp a Forlì, “Siamo contenti – dice coach Giulia Bonoli -: abbiamo giocato sempre contro ragazzi tutti più grandi sia fisicamente che di età. La nostra squadra era praticamente composta da tutti Under 12 e Under 13, mentre le avversarie da quattordicenni e più. Ci siamo piazzati sesti. Il nostro obiettivo in questo torneo era, più che tecnico, quello di stare insieme dopo ben due mesi in cui non ci si era di fatto visti per vari motivi: alluvione, fine scuola, vacanze. L’ultima partita disputata a Forlì è stata molto combattuta: siamo arrivati a 4 turni dai tiri di rigore”. Si è così conclusa la stagione ufficiale del team Under 13, ma gli allenamenti proseguiranno fino alla fine di luglio.

Da ricordare che è imminente la partenza nella piscina comunale di Faenza di un corso di avviamento pallanuoto per i bambini nati negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 il martedì e venerdì dalle 17.30 alle 18.15. Per informazioni si può telefonare allo 0546-623562, oppure allo 0546-621012.