Il gruppo Caviro ha inviato una nota stampa per commentare l’incendio che ha coinvolto lo stabilimento di via Convertite di Faenza: “L’incidente avvenuto questa mattina alle 11.50 circa all’interno dello stabilimento della società Caviro EXTRA di Faenza, che si occupa della trasformazione e dello stoccaggio di sottoprodotti derivanti dalle filiere vitivinicole e agroalimentari, non ha causato vittime o feriti e non risulta esserci nessun disperso.

Questo sito, ubicato nel territorio ravennate, è uno dei principali tra quelli del Gruppo CAVIRO insieme al sito ubicato a Forlì. Immediatamente dopo l’esplosione sono state attivate tutte le procure previste per la gestione delle emergenze e per l’evacuazione del sito e in pochi minuti tutti i lavoratori e le persone presenti sul posto sono state poste in sicurezza.

Ringraziamo i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le Autorità che sono prontamente intervenute per coadiuvarci nella messa in sicurezza delle persone e degli impianti”.