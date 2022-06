Il futuro dell’idrogeno a Ravenna e in Emilia-Romagna: confronto fra imprese, Regione e Università | VIDEO

Una tavola rotonda per discutere del futuro dell’idrogeno. Clust-ER Greentech dell’Emilia-Romagna, la realtà regionale dedicata ad energia e sviluppo sostenibile, e Tecnopolo di Ravenna hanno organizzato al Laboratorio Aperto del Museo Mar di Ravenna una tavola rotonda dal titolo: “Idrogeno: la filiera e le strategie del settore industriale e portuale dell’Emilia-Romagna”. L’incontro rientra all’interno della settimana Research to Business (R2B), la fiera dedicata alle nuove tecnologie, ed è stata ideata per discutere insieme a Regione, imprese, università, esperti di innovazione, centri di ricerca, le strategie europee, italiane e regionali sulle potenzialità dell’idrogeno nei prossimi anni