Anche quest’anno Massa Lombarda è Città delle Bambine e dei Bambini “Le emozioni della Natura!”

Si parte martedì 9 maggio con la scuola dell’Infanzia Pueris Sacrum poi, per l’intero mese la Città si vestirà con i colori, le emozioni e le esperienze delle tante attività proposte.

Un intero mese per portare nei giardini delle Scuole, nei Parchi Pubblici e nelle piazze attività diverse tra loro ma con un unico filo conduttore: il rispetto della natura e un approccio eco sostenibile partendo proprio dalle Scuole.

Spettacoli di magia, laboratori artistici e musicali sono le proposte che animeranno i giardini delle Scuole. Quest’anno, grazie al grande contributo di tutti gli attori coinvolti, è stata realizzato un evento esteso nel tempo e a costi ridotti.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla grande collaborazione delle Associazioni di Volontariato e ai Comitati di Partecipazione delle Scuole che, in particolare, animeranno la mattina del 20 maggio in Piazza dove, come è ormai tradizione, si viene tutti “In Piazza con mamma e papà!”.

Giornata che prevede laboratori d’Arte con la Scuola d’Arte U. Folli, di Musica con la scuola comunale A. Ricci, laboratori di letture e della gentilezza, esperienze con e per i giovani con l’Associazione Jyl, laboratorio di cucina con le Sfogline dell’Associazione Pro Loco, attività organizzate dall’Associazione Festa de Pargher e un sport con la gimkana dell’Asd Ciclistica massese.

Vice Sindaco Ghiselli, con delega alle politiche educative, e Assessore Fiori Elisa, con delega alle attività culturali, politiche giovanili e gentilezza dichiarano:

“La Città delle Bambine e dei Bambini è un appuntamento immancabile nel ricchissimo calendario che anima la primavera culturale di Massa Lombarda. Come Amministrazione Comunale riteniamo fondamentale che, proprio grazie all’impegno di tanti, ogni anno un’intera Città si “stringa” attorno ai cittadini più giovani.

Il rispetto per l’ambiente che ci circonda è una delle tante sfumature della gentilezza e La Città delle bambine e dei bambini ci offre l’occasione di puntare i riflettori su questo tema così delicato e attuale rivolgendoci ai più piccoli. Come Amministrazione riteniamo fondamentale promuoverlo costantemente riconoscendo come sia importante tutti insieme dedicarsi agli altri e proponendo momenti ricchi di esperienze di qualità e stimolanti per tutti. “

La Città delle bambine e dei bambini è organizzata dagli Assessorati alle Politiche educative, alla Cultura e Assessorato alla Gentilezza del Comune di Massa Lombarda, in collaborazione con la Consulta delle ragazze e dei ragazzi, la Scuola d’Arte e Mestieri U. Folli, la Scuola comunale di Musica A. Ricci, l’associazione Festa de Pargher, Pro Loco, Auser di Massa Lombarda, l’Associazione Insieme per Massa 2000,il Forum delle Associazioni, la Società Ciclistica Massese, l’Associazione Jyl e le società sportive del territorio.