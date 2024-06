Il consigliere del PD Gianmarco Buzzi ha sollecitato comunicazioni sulla riapertura di via Bonifica, visto l’arrivo della stagione estiva con la necessità di un collegamento tra Porto Fuori e Lido Adriano.

Ha risposto, in consiglio comunale, l’assessora Federica Del Conte che ha evidenziato che il cantiere di via Bonifica è in grande anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

«Le lavorazioni – ha detto Del Conte – si stanno svolgendo a un ritmo incessante per consentire la riapertura della strada il prima possibile in condizioni di sicurezza per la circolazione. Sono in corso di ultimazione i lavori per allacciare la nuova linea dell’acquedotto realizzata da Lido Adriano a Porto Fuori e anche le lavorazioni di asfaltatura della nuova via Bonifica che è stata allargata lungo tutto il tracciato oggetto del cantiere.

Dopo l’apertura della nuova strada le lavorazioni proseguiranno con la realizzazione delle opere di finitura dell’asfalto, con quelle necessarie a completare la pista ciclabile, con la segnaletica orizzontale e verticale definitive, con la pubblica illuminazione mancante e l’impianto semaforico e l’impianto sicur led.»

La riapertura, quindi, è ormai una questione di giorni.

Soddisfazione è stata espressa da Buzzi che ha sottolineato: «Grazie a una pianificazione scrupolosa e attenta i mesi di chiusura della strada sono stati meno del previsto e si è riusciti a permettere il passaggio alle auto nelle due stagioni estive. È un risultato molto importante per i cittadini e le attività economiche coinvolte.»