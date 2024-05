Il Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima si è fatto valere al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, evento che vedeva impegnati atleti “Under 14″ sul panorama nazionale a Riccione dal 5 all’8 maggio 2024.

Nella Categoria Maschietti i complimenti vanno a Giacomo Romboli che arriva a premiazione con un ottimo 6° posto su ben 208 partecipanti, bene anche per i compagni di sala scherma Alessandro Raggi, Giacomo Fantini e purtroppo non ha potuto partecipare sempre nella stessa Categoria Nathan Pagliacci atleta cervese per infortunio.

Nella Categoria Bambine ottime postazioni per Bianca Ioli arrivata 14^ e per Chantal Rebecca Rovigatti 16^ a seguire la loro compagna d’allenamento Viola Isabel Costi.

Nella Categoria Giovanissimi bene per Kevin Grego al trentacinquesimo posto dove vanno gli applausi per aver condotto una splendida dinamica di gara nonostante il dolore al ginocchio che purtroppo l’ha frenato prima, complimenti anche ai suoi compagni di sala Lorenzo Paganelli arrivato nei primi sessantaquattro e ad Achille Tahirovic.

Bene anche per le Giovanissime, Matilde Gianfanti 22^, a seguire Giulia Neri entrata nelle sessantaquattro e Valentina Righi, brava Megan Fusconi, peccato per l’influenza di Eneda Bisha, tutte in meravigliosa crescita sportiva esponenziale.

Applausi per Pietro Cidioli nella categoria Ragazzi. Tra gli Allievi spicca l’entrata nei sessantaquattro di Alessandro Moretti, autore di una buona condotta di gara, nella stessa categoria sono scesi in pedana Diego Rustighi e Lorenzo Benvenuti facendosi valere lungo il percorso gara.

Complimenti al BRONZO di uno dei nostri Tecnici Mattia Pedone che ha gareggiato in Belgio da convocato agli Europei Master a squadre.

A seguire le gare successive sempre a Riccione si sono svolte dei nostri grandi, Valeria Malavolti ha partecipato ai Campionati Italiani di Categoria Giovani Gold qualificandosi tramite qualifica precedente regionale Gold, mentre Samuel Quartieri ha partecipato ai Campionati Italiani di Categoria Cadetti Gold dalla somma delle due Prove Nazionali risultate positive entrando nei 64 portando a casa il meglio di una stagione completa ed intensa, complimenti ad entrambi.

Orgogliosi di tutti gli atleti è lo Staff Cervese e del lavoro assiduo in sala scherma a Cervia in tutte le categorie.

Un grande in bocca al lupo a Matteo Galassi che sarà impegnato ai Campionati Italiani Giovani a Genova il prossimo weekend e i primi di giugno ai Campionati Italiani Assoluti a Cagliari.