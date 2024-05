Ritorna nell’area parcheggio del Pala De André a Ravenna il mercatino dell’usato “La Pulce nel Baule”: l’appuntamento è domenica 26 maggio, dalle 8 alle 18. Si tratta dell’ultima edizione prima della pausa estiva, poi l’iniziativa riprenderà il 22 settembre, il 27 ottobre e il 17 novembre.

Per quanto riguarda il mercatino “gemello”, “La Pulce d’Acqua” (dalle 8.30 alle 18.30, in Darsena) la prossima data è domenica 9 giugno; seguiranno le edizioni dell’8 settembre; 13 ottobre; 3 novembre e 8 dicembre. Prima delle “vacanze”, quindi, c’è ancora tempo per andare alla ricerca di ottime occasioni, magari legate all’imminente bella stagione. Come capi di abbigliamento e accessori, naturalmente all’insegna del “vintage”. E per le letture sotto l’ombrellone può essere interessante scoprire un volume tanto cercato o il fumetto che si leggeva magari in tempi lontani… Gli spazi de “La Pulce nel Baule” si arricchiscono anche di un food truck, ottimo punto di ristoro prima o dopo il percorso tra le bancarelle.

Le Mostre Mercato de “La Pulce” sono ormai da decenni diventate un appuntamento fisso che consente a tutti di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento, giochi e tanto altro. Le Fiere sono anche aperte – a titolo gratuito – a tutte le associazioni di volontariato: le bancarelle contribuiscono quindi alla realizzazione dei vari obbiettivi sociali.

La filosofia delle Fiere de “La Pulce” è quella di unire al risparmio la cultura del riutilizzo, oggi di fondamentale importanza per arginare lo spreco di risorse, per tutelare l’ambiente e non da ultimo quale sostegno sociale. Il tutto all’insegna del “vietato buttare… ciò che può avere una seconda vita”.