“L’Italia di Byron”, il 25 maggio inaugura la mostra degli studenti del Liceo Artistico di Ravenna

Il Liceo Artistico Nervi-Severini di Ravenna inaugurerà la mostra fotografica L’Italia di Byron nella giornata di sabato 25 maggio alle ore 16,30 presso l’ Aula Magna della sede in Via Tombesi dall’Ova 14 a Ravenna. La mostra è la conclusione di un laborioso progetto per le competenze trasversali e per l’orientamento svolto dalla classe 4^H. Il Percorso è nato dal Consiglio di Classe con l’obiettivo di realizzare un prodotto multimediale costituito da foto, interviste, video e mostre fotografiche sul celebre poeta inglese che possa contribuire alla diffusione della conoscenza di Byron a Ravenna. Il Liceo si è avvalso della preziosa collaborazione del fotografo Giampiero Corelli il quale ha seguito gli studenti in tutte le fasi del progetto: organizzazione e raccolta delle informazioni, realizzazione dei lavori, allestimento del prodotto finale. L’attività ha inoltre potenziato importanti competenze chiave di cittadinanza: competenza digitale, competenza imprenditoriale, competenza alfabetica funzionale e competenza multilinguistica.