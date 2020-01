Benini, il candidato del M5S, propone investimenti su sanità e riconversione energetica

Simone Benini, il candidato alla guida della Regione Emilia-Romagna per il Movimento 5 Stelle, ha fatto tappa a Faenza all’interno del proprio tour elettorale in vista della chiamata alle urne degli elettori della prossima settimana. Tanti i temi toccati nell’incontro con gli attivisti manfredi pentastellati, dall’ambiente alla sanità, dalle infrastrutture alle politiche per le aziende, senza dimenticare la tematica tipicamente ravennate dell’Oil & Gas, del blocco alle nuove trivellazioni, sostenuto da Benini, e della riconversione energetica.