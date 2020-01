Pauroso schianto in via Pana, diversi feriti. La Polizia cerca un’auto pirata

Quattro feriti in un pauroso schianto in via Pana avvenuto sabato pomeriggio, intorno alle 17, a Faenza, all’altezza dell’incrocio con via Delle Larghe, di fronte allo stabilimento della Sicamion. Fortunatamente tutte le persone coinvolte non hanno riportato conseguenze gravi. Si tratta di due giovani, un ragazzo e una ragazza, entrambi del 2001, che viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta finita nel fosso, e di una coppia di una ventina d’anni più anziana, a bordo di una Hyundai. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale manfreda che ha fatto partire una ricerca su tutto il territorio circostante di un terzo veicolo. Secondo infatti il racconto dei testimoni, a scatenare l’incidente potrebbe essere stata proprio una terza vettura che è uscita in maniera pericolosa e irregolare dal parcheggio di fronte allo stabilimento