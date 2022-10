La produzione di energia green da fonti rinnovabili e lo sviluppo della mobilità elettrica sono temi rilevanti per il futuro del pianeta. Ma come possiamo conservare questa energia? Quali tecnologie sono disponibili per l’energy storage e la trazione elettrica? Cosa sta facendo la ricerca in tal senso?

Sono le domande al centro del workshop che si tiene nellaSala conferenze Romagna Tech di Faenza (via Granarolo 62) il 25 ottobre dalle ore 16.00 alle 17.30, incentrato su batterie e accumulo per auto elettrica ed energie rinnovabili, un’occasione per presentare le più recenti soluzioni e tecnologie innovative sviluppate per i diversi settori dai centri di ricerca del Tecnopolo di Ravenna sede di Faenza.

Dopo i saluti di Enrico Sangiorgi, presidente di Romagna Tech, e di Antonio Penso di Cifla – Tecnopolo Ravenna, la parola passa a Loris Giorgini(CIRI MAM, Università di Bologna), che parlerà di “Infrastruttura per la transizione energetica e l’economia circolare iENTRANCE: potenzialità e prospettive per il territorio”.Alessandra Sanson (CNR-ISTEC) mostrerà poi come le batterie a ioni sodio possano essere un’alternativa sostenibile al litio;Claudio Mingazzini (ENEA TEMAF) presenterà il progetto “FENICE”, nuovo box batteria per l’auto elettrica, mentreClaudio Rossi (CIRI MAM, Università di Bologna) racconterà l’evoluzione del progetto LiBER Lithium Battery Emilia-Romagna, dal mondo della ricerca al mercato. A chiudere gli interventi prima dello spazio lasciato alle domande saranno Luca Laghi e Giulia De Aloysio di Certimac, che illustreranno le proprietà termo-fisiche e isolamento di involucri e materiali di rivestimento per pacchi batteria.

L’evento, organizzato dal Tecnopolo di Ravenna, si inserisce nell’ambito del FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA 2022 | Edizione Provincia di Ravenna.

L’ingresso è gratuito, previa iscrizione sul sito Romagna Tech.