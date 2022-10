Quello della nautica è un comparto trainante del Made in Italy, in forte sviluppo e con una crescita del fatturato globale stimata per l’anno 2021 intorno al 30%, a cui corrisponde l’incremento del fabbisogno di operatori da parte delle aziende. Per rispondere alle richieste di personale qualificato espresse dal settore e offrire nuove prospettive occupazionali a chi cerca lavoro, Ecipar CNA Ravenna e CNA Formazione Forlì-Cesena organizzano la terza edizione del corso IFTS “Tecnico di progettazione per la filiera nautica esperto nel processo produttivo e nell’impatto economico del prodotto sostenibile”.

Il corso, della durata di 800 ore e caratterizzato da un approccio fortemente laboratoriale con 320 ore di stage in azienda, è gratuito grazie al co-finanziamento del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021/2027 della Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è formare figure professionali in grado di realizzare lo sviluppo tecnico digitale di dettaglio di un prodotto nautico, con competenze di analisi del processo produttivo nella valutazione di impatto delle componenti costruttive e delle soluzioni tecnologiche adottate, in riferimento a sostenibilità ambientale, economica e di circolarità.

«Con questo percorso formativo Ecipar, CNA Formazione e CNA si impegnano nel sostegno di un settore in forte crescita e capace di offrire grandi opportunità occupazionali” dichiara Massimo Baroncini, presidente di Ecipar CNA Ravenna. “Saper coniugare le scelte tecnologiche e di materiale adottate e le conoscenze digitali di progettazione con i principi di sostenibilità economica dei costi di produzione, di sostenibilità ambientale e di applicazione dell’economia circolare al processo produttivo rappresenta il novero delle competenze fondamentali per lo sviluppo del settore della Nautica, che si conferma un fiore all’occhiello del made in Italy. Il fatto che il 90% dei partecipanti della prima edizione di questa esperienza formativa abbiamo trovato un impiego al termine del corso nella prima edizione e che numeri analoghi si prospettino anche per gli studenti che hanno da poco superato l’esame IFTS della seconda edizione conferma la corrispondenza della proposta didattica con le richieste delle Imprese”.

Il corso si avvale di importanti collaborazioni: CNA Ravenna, CNA Forlì-Cesena, CNA Nautica, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Dipartimento di Ingegneria Industriale, la Fondazione ITS Maker, T-Station Academy, ITS TEC oltre i principali istituti tecnici industriali di Forlì, di Faenza e di Ravenna. Partner del progetto sono 24 importanti aziende: Cantiere Del Pardo S.p.a. – Ferretti Group – Circolo Velico Ravennate -Catt Srl – Phizero Srl – Quick Spa – Blacks Srl – Biesse Sistemi Srl – Bucci Composities Spa – Cantiere Foschi – Cantiere Marconi – Cantieri Boschetti – Cantiere De Cesari – Corset & Co Srl – Colangelo Arredamenti – Elettronsea – Performance Boats – Ceccarelli Yacht Design – Energia Composita – Ice Yachts Mama Srl – Color Yacht Srl – Eidos 22 Srl – Glomex – Navico Forlì Srl – Officine Carnevali Srl – Rosetti Marino Spa – Velalegno – Wamblee.

Le iscrizioni al corso chiuderanno lunedì 31 ottobre. Successivamente si terranno prove di selezione scritte e orali per selezionare 20 corsisti tra i candidati.