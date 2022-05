Viglia di playoff per l’OraSì Ravenna che domani affronterà gara1 dei quarti di finale playoff contro Torino al PalaCattani (palla a due ore 18). Già venduti oltre 800 biglietti in prevendita, che proseguirà anche domani mattina in sede dalle 11 alle 13 mentre le casse del PalaCattani apriranno nel pomeriggio alle 16.30.

Questa la presentazione del match nelle parole di coach Alessandro Lotesoriere e del capitano Daniele Cinciarini:

Alessandro Lotesoriere (allenatore): “Affrontiamo un avversario di altissimo livello e questo ci rende ancora più motivati ed allo stesso tempo orgogliosi di poter contare sul fattore campo. Vogliamo che questi playoff siano una festa di basket per i nostri tifosi e per la città di Ravenna.

La stagione è stata fantastica ma il nostro approccio e la nostra mentalità saranno quelli di chi ha ancora fame, sapendo che di fronte avremo una corazzata contro cui colmare tanti gap, da affrontare con umiltà e voglia di combattere su ogni palla. Aspettiamo i nostri tifosi a Faenza e proveremo a goderci ogni singola partita di questi playoff”.

Daniele Cinciarini (giocatore, capitano): “Torino è una squadra forte, dotata di grande fisicità e tecnica, con elementi di esperienza e due buoni americani. Li abbiamo già affrontati nella fase a orologio, vincendo, ma questa sarà una serie difficile: ci aspettano tante battaglie ma giochiamo in casa e vogliamo iniziare bene, dobbiamo sfruttare il fattore campo. Abbiamo affrontato diverse partite simili per prepararci a sfide di questo genere, ma ai playoff il livello sale sia dal punto di vista fisico che mentale e si incontrano le squadre migliori che si contendono la promozione. Noi siamo pronti, siamo al completo e questo è fondamentale perché c’è bisogno di tutti in queste gare ravvicinate. Speriamo che i nostri tifosi accorrano numerosi al palazzo, abbiamo bisogno della loro spinta per battere un avversario difficile”.