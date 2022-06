Eric Monnin (SUI) contro Aurelien Pierroz (FRA): sarà questa la finale dell’EUROSAF Match Racing Open European Championship 2022 Emilia-Romagna, evento organizzato dal Circolo Velico Ravennate che oggi ha mandato in scena le semifinali e i match validi per stabilire la parte bassa della classifica.

In regime di brezza termica medio-leggera, Aurelien Pierroz ha eliminato senza indugio Jeppe Borch (DEN), dominatore del Round Robin che, in quanto tale, lo aveva scelto come avversario in semifinale: troppo arrembante il giovane francese per lo skipper danese, annichilito dall’intraprendenza dell’avversario.

Diversa, e molto più incerta, la serie di duelli tra il numero uno al mondo, Eric Monnin, e il numero quattro Maxime Mesnil. Monnin ha vinto i primi tre match, ma si è visto penalizzare di 0.75 punti a causa di una collisione causata nel corso della prima regata, ed è stato quindi costretto a disputare la quarta prova, andata a Mesnil come la quinta. Ritrovatisi sul 2.25 a 2, gli equipaggi si sono affrontati nel match decisivo a pomeriggio inoltrato e Monnin, ritrovata la giusta concentrazione, è riuscito a far sua la prova, conquistando l’accesso alla finale.

Nel mentre, gli altri skipper si sono affrontati in una serie di duelli utili a definire la parte bassa della classifica: a distinguersi è stato il polacco Patryk Zbroja, bravo a confermarsi quinta forza della graduatoria davanti a Thimote Polet, Rocco Attili, finito settimo, e Riccardo Sepe, giunto ottavo davanti a Matias Knip, Sylvaine Escurat e Helmut Bonomo.

L’EUROSAF Match Racing Open European Championship 2022 Emilia-Romagna si chiuderà domani con la disputa della finale e della finale di consolazione. Il preparatorio del primo match è previsto per le ore 14.