Questa mattina la sindaca Eleonora Proni e l’assessora alla Protezione civile Caterina Corzani hanno incontrato in municipio a Bagnacavallo Roberto Faccani, presidente provinciale delle Guardie Ecozoofile Ambientali (Gea-Odv) e Bruno Ferlini dell’Associazione Nazionale Alpini di Bagnacavallo.

L’amministrazione comunale ha voluto in questo modo ringraziare la Gea per l’impegno dimostrato dai suoi volontari in occasione delle alluvioni di maggio, provvedendo al salvataggio di circa venti persone e cinquanta animali, in particolare cani e gatti, tra Bagnacavallo, Lugo e Sant’Agata sul Santerno. «Abbiamo inoltre collaborato con i Comuni, la Protezione civile, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, fornendo il nostro supporto nelle occasioni più disparate, dai trasporti alla pulizia. Inoltre abbiamo affiancato la Caritas nella raccolta e distribuzione di aiuti, presso l’ex convento di San Giovanni a Bagnacavallo, a famiglie del luogo e di Lugo, Barbiano, Sant’Agata, Conselice e Alfonsine.»

Bruno Ferlini ha invece informato l’Amministrazione comunale di aver ricevuto come rappresentante dell’Associazione Nazionale Alpini di Bagnacavallo un assegno di mille euro dal gruppo di Cento della stessa associazione, che ha raccolto le donazioni di cittadini, associazione e aziende dell’area centese. La somma verrà utilizzata a favore delle persone colpite dall’alluvione nel Bagnacavallese.

Anche agli Alpini di Cento è andato il ringraziamento della sindaca e dell’amministrazione comunale per la grande solidarietà dimostrata.