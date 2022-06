Continuano i lavori di riqualificazione dei parchi pubblici di Bagnacavallo.

In questi giorni infatti è in fase di ultimazione la sostituzione dei cancelli di ingresso del Parco delle Cappuccine di via Berti, sede di numerose iniziative tra le quali l’imminente stagione cinematografica estiva.

Approvati dalla Soprintendenza, i nuovi cancelli di ingresso al Parco delle Cappuccine (il portone principale e le due porte secondarie) non sono più in legno ma in lamiera di acciaio verniciato, colore rame brunito. La scelta di utilizzare una lamiera lavorata con l’esecuzione di forature a passo variabile è legata alla volontà di consentire la trasparenza verso il giardino e al tempo stesso garantire maggiore sicurezza, durabilità e resistenza alle intemperie, al contrario del legno che richiede costante manutenzione.

I cancelli sono stati realizzati artigianalmente dalla ditta Idee del Fabbro di Paolo Quadalti di Masiera mentre la posa viene eseguita dall’impresa F.lli Montanari di Bagnacavallo, in subappalto dalla ditta affidataria dei lavori Focaccia e Minguzzi di Russi.

All’interno dello stesso progetto sono previste opere anche al Giardino dei Semplici di via Diaz, presso il quale si provvederà alla sostituzione del camminamento in legno ormai degradato con un camminamento in calcestre e al ripristino del fossato del parco.

L’importo totale del progetto è di circa 67.000 euro.