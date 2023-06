I Campionati Italiani di Atletica Leggera 2023 categorie Allievi e Master, hanno regalato ai portacolori dell’Atletica Ravenna Enrico Ricci e Simona Giorgi preziose medaglie tricolori, confermando i due atleti ai vertici nazionali delle rispettive discipline. A Caorle il promettente mezzofondista under 18 Enrico Ricci, si è migliorato rispetto le pur ottime esperienze ai Campionati Italiani delle edizioni precedenti, ed ha agguantato il podio nella prova dei 2000 siepi, concludendo la gara al terzo posto con un ottimo tempo di 6’03″81. In questa disciplina Ricci detiene uno dei migliori crono italiani di categoria, 5’56″68, il tempo che gli ha garantito, la partecipazione ai Campionati Nazionali. A conferma del suo ottimo stato di forma, Enrico ha corso anche i 1500 metri concludendo la sua prova al settimo posto con 3’59″58, in una gara molto agguerrita ed “affollatissima”, con ben 50 contendenti scesi in pista in 4 batterie.

Ad Acireale, invece, è stata Simona Giorgi a portare sul podio i colori ravennati ai Campionati Italiani Master, categoria SF50. La lanciatrice giallorossa, rientrata da un fastidioso infortunio, ha comunque confermato il secondo posto di categoria (SF50) in Italia nel lancio del martello. Con la misura di 36,77 metri ha infatti vinto l’argento, sopravanzata soltanto dalla ex compagna di squadra ed amica Patrizia Aletta. Prossimo appuntamento con una rassegna tricolore, per Atletica Ravenna, il 21 luglio a Grosseto, ai Campionati Italiani Juniores (under 20) con il mezzofondista Filippo Fantini ed il lunghista Sebastian Donati.