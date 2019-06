Si sono appena concluse alle Terme di Riolo altre due giornate dedicate alla prevenzione e cura delle patologie osteoarticolari, con particolare attenzione all’osteoporosi.

” Artrosi e osteoporosi: malattie diverse che a volte vanno insieme – afferma il Dott. Andrea Flamigni, Specialista in Medicina Termale e Direttore Sanitario delle Terme di Riolo – l’osteoporosi è la patologia più subdola. Mentre l’artrosi da segnali della sua presenza fin dal suo esordio – prosegue Flamigni – l’osteoporosi possiamo definirla un killer silenzioso, ovvero non da segnali della sua presenza fino a quando non si manifesta in forma conclamata.”

Le Terme di Riolo sin dal lontano 1870 si occupano di benessere e cura, uno degli obiettivi delle Terme di Riolo e dello staff medico diretto dal Dott. Flamigni è occuparsi anche della prevenzione e della sensibilizzazione della popolazione a prendersi cura di se stessi fin dalla giovane età.

Durante le due nuove giornate dedicate alla prevenzione e screening per l’osteoporosi con l’utilizzo di un innovativo strumento “Made in Italy” a ultrasuoni non nocivi, sono stati organizzati anche momenti divulgativi dedicati agli ospiti delle Terme di Riolo dove gli specialisti del settore hanno sensibilizzato i partecipanti al tema della prevenzione che passa da uno stile di vita sano, all’alimentazione, all’attività fisica fino ad arrivare alle cure termali.

Le Terme di Riolo vogliono diventare un punto di riferimento non solo per i trattamenti termali tradizionali, ma anche un centro dove si possa fare prevenzione seguiti da uno staff di specialisti che si avvale delle più moderne tecnologie diagnostiche.