Diventa operativa la sospensione dei mutui per coloro che hanno subito grave disagio socio economico a seguito delle avverse condizioni metereologiche in Emilia Romagna.

Come si legge in una lettera circolare dell’Abi agli associati infatti, è stata pubblicata, sul sito del dipartimento della protezione civile, l’ordinanza del capo dipartimento della protezione civile con cui è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui.

L’ordinanza della protezione civile e la delibera del Consiglio dei Ministri sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sottolinea l’Abi.

Tale ordinanza è stata adottata a seguito della delibera del consiglio dei ministri con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno primo maggio 2023, hanno colpito i territori delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.

Nell’ordinanza della protezione civile si fa esplicito riferimento all’accordo sottoscritto da Abi e dalle associazioni dei consumatori per assicurare dovunque tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. – come riferisce l’Ansa.

Michele de Pascale, presidente della Provincia esprime la sua gratitudine:

“Come presidente della Provincia di Ravenna, uno dei territori maggiormente colpiti dalle recenti avverse condizioni metereologiche che hanno provocato gravi danni e pesantissimi disagi alle persone e alle imprese, – commenta Michele de Pascale – voglio esprimere gratitudine al capo dipartimento della Protezione civile e all’Associazione bancaria italiana che, grazie all’impegno del Presidente Antonio Patuelli, si sono immediatamente attivati per sospendere il pagamento delle rate dei mutui in favore delle comunità colpite dalle calamità degli ultimi giorni. È un segnale positivo di attenzione che speriamo anticipi gli ulteriori interventi necessari, a partire dalla legge speciale per gli indennizzi”.