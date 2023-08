I Carabinieri di Faenza, anche in questi giorni, mantengono alta l’attenzione sul controllo preventivo del territorio, intensificando la propria presenza soprattutto nelle ore serali e notturne, per dare risposte concrete alla cittadinanza in relazione alla prevenzione dei reati predatori e, soprattutto, alla prevenzione e repressione dei furti in abitazione. Nell’ambito di tali servizi, hanno rintracciato e fermato un 40 enne albanese, senza fissa dimora, già resosi responsabile di reati contro il patrimonio. I militari, nel corso della notte, notavano aggirarsi per le campagne di Castel Bolognese, l’uomo, risultato da ricercare perché colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Ravenna, per aver disatteso più volte il divieto di dimora in questa Provincia, al quale era stato sottoposto, per altre precedenti vicende penali per reati contro il patrimonio. Lo straniero è stato pertanto arrestato e associato presso la Casa Circondariale di Ravenna.