“L’intervento al Meeting 2023 del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mostra agli inadeguati ministri del governo Meloni quale sia il vero volto del nostro Paese e seppellisce le parole vergognose dei politicanti di destra ascoltate a Rimini in questi giorni. Il Presidente Mattarella ha parlato dei valori della dignità, dell’uguaglianza, della pace e soprattutto di solidarietà. Un sentimento radicato e forte negli italiani ma inesistente nelle parole e soprattutto dalle azioni di questo governo reazionario, esclusivo, che si batte contro i poveri anziché contro la povertà e strizza l’occhio a chi manifesta opinioni intrise di razzismo e violenza.

Grazie allora al Presidente della Repubblica che esprime questa solidarietà anche nei confronti delle popolazioni alluvionate della Romagna chiedendo che la ripartenza sia una priorità per l’Italia e smaschera il Paese alla rovescia raccontato dai ministri meloniani che in questi giorni hanno manifestato una volta di più il disprezzo verso chi è in difficoltà: dalle comunità romagnole che da oltre 3 mesi attendono invano sostegni e ristori fino ai poveri, irrisi e insultati dal ministro Lollobrigida in un intervento intollerabile e farneticante in cui ha spiegato che i poveri sono fortunati perché mangiano meglio dei ricchi.”

Senatore del Movimento 5 Stelle: Marco Croatti.