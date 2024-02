Non ha mai insegnato religione e non ha mai avuto nessuna abilitazione da parte della Diocesi il 41enne fermato martedì mattina dalla Guardia di Finanza nella sua casa di Mezzano con 52 grammi di cocaina suddivisi in involucri di cellophane. L’uomo, a cui è stato convalidato l’arresto con l’obbligo di dimora, è stato descritto sui media locali come ex insegnante di religione.

Mentre il nome, per come è riportato nelle cronache dell’operazione dai media locali, non risulta nell’elenco degli insegnanti di religione della diocesi di Ravenna-Cervia e nemmeno tra gli abilitati ad insegnare Religione cattolica.