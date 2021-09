Arca Spa, sempre sensibile ai temi sociali e motivata da una partecipazione attiva sul territorio, ha scelto di essere nuovamente a fianco di Linea Rosa, il Centro Antiviolenza di Ravenna che ha organizzato la Pink RAnning, la corsa che si terrà domenica 26 settembre con partenza alle ore 9.30 in Darsena a Ravenna.

La Pink RAnning, alla sua prima edizione, è una gara in cui sport e diritti si uniscono, resa possibile grazie all’organizzazione di Ravenna Runners Club, associazione nota per la Hoka Maratona di Ravenna Città d’Arte, e la fondamentale collaborazione di Linea Rosa, il Centro Antiviolenza nato il 2 dicembre 1991 dalla volontà di un gruppo di volontarie determinate a combattere la violenza contro le donne e che proprio quest’anno celebra i suoi 30 anni di attività.

“Abbiamo scelto di partecipare perché siamo convinti che la comunità debba essere vissuta attivamente da tutti, aziende comprese – afferma Giovanni Baldacci presidente di Arca Spa che continua – in questa occasione, la collaborazione con Linea Rosa si stringe ulteriormente, dopo la donazione fatta di recente al Centro. Infatti, in occasione della Festa della Mamma con la vendita del nostro primo ricettario abbiamo raccolto fondi da devolvere alle associazioni che si occupano delle donne e ora, ci impegniamo per dare supporto a questa lodevole iniziativa”.

Arca Spa parteciperà all’evento realizzando le sacche gara a tutti gli iscritti e sarà presente al punto ristoro post gara, gestito con altre aziende del territorio. Inoltre, per incentivare la partecipazione, al Famila di Ravenna in Via Aquileia nelle giornate di sabato 18 e domenica 19, ci sarà un corner per iscriversi direttamente, in alternativa all’iscrizione online da effettuare entro il 21 settembre dal sito maratonadiravenna.com.