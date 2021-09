Si tratta della prima esperienza in gara tra i professionisti per il giovane (classe 2001) ciclista faentino di Cassanigo , tra Cotignola e Faenza, che nel 2021 – la sua seconda stagione tra gli Under 23 – ha dimostrato una grande continuità di prestazioni e risultati ad alto livello (dieci volte nei primi dieci), in particolare negli ultimi due mesi in cui ha raccolto due vittorie, un secondo, un terzo e un quinto posto.

Davide Dapporto è tra i corridori convocati in Nazionale per il Memorial Pantani, che prenderà il via da Castrocaro Terme e Terra del Sole sabato 18 settembre (inizio operazioni preliminari: ore 9.40), insieme a Michael Belleri (Biesse Arvedi), Walter Calzoni (Gallina Ecotek Colosio), Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), Alessandro Fedeli (Delko), Andrea Piccolo (Viris Vigevano) e Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix), su indicazione dei Commissari Tecnici Davide Cassani e Marino Amadori con approvazione del Team Manager Squadre Nazionali Roberto Amadio.

«Poter vestire questa maglia è un sogno che si realizza per me, ma è anche una tappa importante di un percorso – ha commentato Davide Dapporto, dopo la notizia della convocazione –. Spero davvero di divertirmi, che è la cosa principale, e di onorare la maglia, perché ne sento la responsabilità. Ringrazio il CT e la Federciclismo per questa opportunità, la squadra, la mia famiglia e tutte le persone che mi sono sempre state vicine. Proprio un anno fa, l’8 settembre, ero in ospedale dopo una brutta caduta in gara, con qualche dubbio sul prosieguo della mia carriera ciclistica: fa un certo effetto correre sulle strade di casa in Romagna, un anno dopo, con la maglia Azzurra della Nazionale sulle spalle. Sicuramente sabato sarà una giornata intensa per me, ricca di emozioni».

La prima convocazione di Dapporto in Nazionale è un nuovo motivo di orgoglio per #inEmiliaRomagna Cycling Team, formazione nata nel 2019 per unire in un unico progetto sport e promozione del territorio, che già due anni fa aveva visto un altro faentino in maglia Azzurra al Tour of the Alps e al Memorial Pantani: era stato Manuele Tarozzi, che quest’anno ha vinto due volte e che nel 2022 passerà professionista con la Bardiani CSF Faizanè.

«La maglia Azzurra è il giusto riconoscimento per Dapporto – aggiunge Michele Coppolillo, direttore tecnico di #inEmiliaRomagna Cycling Team -, per il suo trend di crescita e per il rendimento di spessore avuto per tutto l’anno e in particolare da luglio in avanti. È una convocazione meritatissima e noi, come società, ne siamo fieri e orgogliosi. Per Davide sarà una bellissima esperienza, importante anche in ottica futura: è giovane, al secondo anno da U23, e correre il Memorial Pantani gli consentirà di assaporare cosa vuol dire indossare la maglia Azzurra, sperando poi di poterlo vedere grande protagonista nel 2022 con il nostro team e ancora con la Nazionale. Certi risultati non vengono per caso: con #inEmiliaRomagna Cycling Team ha trovato il giusto ambiente per emergere e, cosa principale, lui è stato bravissimo per impegno, dedizione e costanza di rendimento».