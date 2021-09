Amianto nel sottosuolo dell’area destinata a ospitare la nuova sede operativa delle associazioni di volontariato della Protezione Civile: è il testo dell’interrogazione depositata in consiglio comunale dal capogruppo di Fratelli d’Italia Stefano Bertozzi. Al centro dell’interrogazione la sede che dovrebbe sorgere a Celle, in via Celle 65:

“L’opera riveste un carattere di assoluta priorità e i tempi per la realizzazione si sono oltremodo dilungati, sia rispetto all’iter originariamente previsto che rispetto alle dichiarazioni dell’Amministrazione degli ultimi mesi, l’acquisto dell’area da parte del Comune risale al 2018 ed il timore è che questo ennesimo problema possa rallentare ulteriormente l’intervento” afferma il consigliere.

“A questo si aggiunga un potenziale danno economico finanziario, che potrebbe ricadere sull’Ente Pubblico pregiudicando la fattibilità dell’opera.Pur auspicando che il problema sia effettivamente minore della preoccupazione, a nostro avviso è necessario informare immediatamente il Consiglio Comunale sui fatti, adottando conseguentemente tutti gli accorgimenti necessari a recuperare l’eventuale danno economico, compreso l’avvio di procedure per l’individuazione delle responsabilità, nonché a rispettare per quanto possibile i tempi di realizzazione.”