L’Assemblea provinciale dell’Ordine degli Ingegneri, presieduta da Massimo Rosetti, ha approvato il bilancio consuntivo 2023. All’assemblea era presente anche l’assessore all’Urbanistica del Comune di Ravenna, l’ing. Federica Del Conte; ha portato un gradito saluto il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa.

In sintesi, l’avanzo di competenza per l’esercizio 2023 ammonta a 12.780 euro; il risultato di amministrazione per il 2023 comporta un incremento della parte disponibile pari a circa 10.000 euro rispetto al 2022.

Positive anche le cifre degli iscritti all’Ordine Provinciale: al 31 dicembre 2023 si contano 1428 iscritti, sette in più rispetto alla fine dell’anno precedente.

Infine va sottolineato che nel corso del 2023, attraverso la Fondazione dell’Ordine, sono stati organizzati 27 eventi formativi, di cui 21 erogati gratuitamente ai partecipanti. Per quanto riguarda la stessa Fondazione dell’Ordine, il bilancio 2023 si è chiuso in sostanziale pareggio (+439).

Prima dell’assemblea provinciale, il cda dell’Ordine ha anche ospitato la periodica riunione dei presidenti e dei delegati degli altri Ordini Provinciali degli Ingegneri dell’Emilia-Romagna, che poi sono rimasti assieme agli iscritti ravennati per la cena sociale.