Nella giornata del 21 giugno 2024 presso l’agriturismo Tenuta Augusta, si è riunito il Consiglio Territoriale della UILA UIL Ravenna alla presenza del Segretario Generale UILA Emilia Romagna, Sergio Modanesi e del Segretario Generale della UIL Ravenna, Carlo Sama.

La UILA, categoria della UIL che associa nel territorio ravennate più di 2000 iscritti occupati nei lavori agroalimentari, risulta essere (con dati certificati dall’ INPS) la prima organizzazione a livello nazionale nel settore agricolo, mentre nella provincia di Ravenna (fonte Ispettorato del Lavoro) risulta essere prima nella rappresentanza nel settore industriale alimentare.

Il Consiglio Territoriale della UILA Ravenna, a seguito della prematura scomparsa del compianto Filippo Errani, ha deciso di assegnare la propria guida ad Alessandro Mazza.

Mazza, classe 1984, a cui piace rimarcare la provenienza “dal basso”, ha un passato come RSU in BUNGE Italia Spa e dal 2016 al 2022 è stato Segretario Generale della UILA di Rimini dove ha ottenuto ottimi risultati organizzativi.

La nuova Segreteria guidata da Alessandro Mazza, vede Andrea Arfilli nel ruolo di Segretario Organizzativo e come componenti troviamo Katarzyna Baranowska e Valentina Beghini, mentre Maurizio Menghi viene confermato Tesoriere.

Dopo una relazione introduttiva del Segretario regionale Modanesi, che ha toccato vari temi, il dibattito si è incentrato nella mobilitazione in atto relativa alla rottura della trattativa per rinnovo del CCNL delle Cooperative Agricole.

Questo settore è tra i più importanti in Romagna e i dipendenti di aziende come Apofruit, Agrintesa, Granfrutta Zani, Amadori, Martini, Caviro, Cevico, giusto per citarne alcune, meritano un rinnovo contrattuale dignitoso e che possa, nel limite del possibile, ridurre quello che è stato l’impatto inflattivo subito dalle persone negli ultimi tempi.

Il 1° Luglio è stato proclamato lo sciopero nazionale del comparto e non si escludono ulteriori iniziative a sostegno della vertenza.

Inoltre il nuovo Segretario Mazza, tra i vari temi toccati nel suo intervento, ha posto una particolare attenzione su partecipazione e sicurezza sul lavoro anche alla luce dei tragici incidenti mortali che quotidianamente colpiscono il mondo del lavoro nel nostro paese.

La UILA e la UIL saranno sempre a fianco delle persone, nessuno escluso.