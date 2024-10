Fino al 31 marzo 2025 sarà possibile fare domanda per ricevere il Contributo immediato sostegno (CIS) per gli eventi meteorologici di settembre 2024.

Potranno beneficiare del contributo i nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile.

Il contributo standard può essere richiesto fino a un massimo di 5.000 euro ed è erogato in due tranche: un acconto di 3.000 euro e un successivo saldo di 2.000 euro.

Per i soggetti già danneggiati dagli eventi calamitosi di maggio 2023, è riconosciuto un contributo rafforzato fino ad un importo massimo di 10.000 euro.

Per accedere a tale contributo nel suo importo massimo di 10.000 euro è necessario rispettare due requisiti fondamentali: avere ultimato la procedura relativa al contributo CIS 2023 (OCDPC n. 999/2023) rendicontando le spese; non avere presentato domanda di ricostruzione sulla piattaforma SFINGE (Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione 14/2023).

Anche in questo caso il contributo sarà erogato in due tranche: un acconto di 5.000 euro e un successivo saldo fino all’importo massimo di ulteriori 5.000 euro.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto è fissato al 31 marzo 2025. Per la presentazione, obbligatoria, della rendicontazione ci sarà invece tempo fino al 31 maggio 2025.