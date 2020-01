Soddisfazione da parte delle associazioni di categoria del mondo balneare per i contenuti del decreto Milleproroghe. Fra le varie norme del testo licenziato dal consiglio dei ministri, infatti, una in particolare sospende il pagamento dei canoni balneari pertinenziali fino al 30 giugno 2020. Dalla legge finanziaria del 2007, per questi canoni sono stati disposti aumenti impossibili da sostenere per molte aziende, portando a debiti, chiusure e fallimenti.