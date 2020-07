“Anche questa estate il centro di Milano Marittima sarà illuminato da queste bellissime strutture luminose, che ci accompagnano ormai da due anni. Un progetto condiviso con l’Amministrazione Comunale sulla quale anche noi abbiamo investito, segno della positiva collaborazione tra pubblico e privato” afferma il Sindaco di Cervia Massimo Medri sulla nuova iniziativa “Central Zoo Light” nel centro di Milano Marittima.

“Milano Marittima e la sua ProLoco sono state in questi anni molto attive e collaborative, hanno presentato numerosi progetti, sia per il Natale che per l’estate. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a portare avanti questi eventi, le aziende del territorio che hanno contribuito per la realizzazione e la stessa ProLoco per l’idea e l’impegno” conclude Massimo Medri.