Tutelare la colonia di ricci della Ghilana a Faenza, in provincia di Ravenna, “attraverso una sospensione immediata dei lavori che salvaguardi questa importante specie, sia nel momento dell’uscita dal letargo sia durante la successiva fase riproduttiva”.

La consigliera Giulia Gibertoni (Gruppo Misto) lo chiede alla Regione con un’interrogazione nella quale ricorda che la vicenda non ha ancora trovato una soluzione e che nei terreni del comparto della Ghilana nel territorio del comune di Faenza starebbero per iniziare i lavori in una delle porzioni immobiliari per la realizzazione di un complesso di villette a schiera. Lavori che metterebbero a rischio decine di esemplari di riccio europeo, animale a rischio di estinzione, “specie protetta a livello nazionale dalla legge 157/92 e a livello internazionale” scrive la capogruppo del Misto.

Giulia Gibertoni si chiede come il Comune di Faenza, “che oggi mira sostanzialmente a lavarsi le mani della vicenda, abbia potuto autorizzare l’intervento urbanistico dal momento che il documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) ignorava completamente l’esistenza della colonia di ricci”. Studiosi e cittadini, conclude la consigliera, hanno fatto sapere di rivolgersi al sindaco di Faenza “affinché provveda a sospendere i lavori e, in caso di inerzia dello stesso, a procedere utilizzando tutti gli strumenti legali a tutela di questa importante specie”.