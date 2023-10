“Per la verità hanno iniziato a siglare singole intese con le regioni…. Ho parlato con il ministro Fitto e sono fiducioso, che a breve riusciremo a chiudere l’accordo, anche perche insieme a quello c’è quello di provare ad avere e ottenere ulteriori fondi per l’alluvione, attraverso i fondi complessivi del Pnrr.

Per quando riguarda i cosiddetti Fsc, che valgono circa mezzo miliardo di euro per l’Emilia Romagna, io mi auguro che davvero in tempo brevi riusciremo a trovare l’accordo, e appena trovato, mi auguro anche che venga in persona la presidente Meloni a firmare l’accordo. Daremmo anche una bella idea di senso di collaborazione tra istituzioni.

Tra l’altro quelle sono risorse che in Emilia Romagna si spendono davvero, sono risorse che vanno ad investimenti nel territorio, e per un paese che ha visto dover ridurre le previsioni di crescita, quindi sotto l’1%, attendi che se si fermano gli investimenti il paese rischia di entrare in una spirale che lo porta più verso la stagnazione che la crescita.” – cosi il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, parlando con i giornalisti. (Fonte Ansa)