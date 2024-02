Riprende alla Biblioteca Oriani, in collaborazione con il Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna, il ciclo di presentazioni e incontri con gli autori “InContemporanea. La storia sui fa in biblioteca”. Si comincia venerdì 23 febbraio 2024, ore 17.30, con la presentazione del volume di Paolo Pombeni, Guido Formigoni, Giorgio Vecchio, Storia della Democrazia cristiana 1942-1943 (il Mulino 2023). Il libro, firmato dai tre più autorevoli studiosi del movimento politico e sociale cattolico, racconta la storia cinquantennale della Democrazia Cristiana, dalla sua fondazione ancora in pieno secondo conflitto mondiale alla sua dissoluzione sotto l’urto della cosiddetta “tangentopoli”. Partito “della nazione”, che tutto macinava e tutto cercava di omogeneizzare, ma anche un partito dalle anime plurali, davvero interclassista, che perseguì la ricostruzione democratica e costituzionale del paese, proiettandolo in un inedito orizzonte europeo. A partire dalla inedita disponibilità di numerosi archivi privati e pubblici, il volume ricostruisce, storicizzandola, la complessa parabola politica della DC, troppo spesso, nella memoria pubblica, semplicisticamente oscillante tra demonizzazione e rimpianto.

Saranno presenti due degli autori, Paolo Pombeni e Giorgio Vecchio, che ne discuteranno con Laura Ciglioni (Università La Sapienza Roma) e Michele Marchi (Università di Bologna, Dipartimento di Beni Culturali).