Due rinomate aziende tedesche del “giocare”, Sigikid e Playmobil, hanno deciso di aprire sabato 2 dicembre alle ore 16 le porte del loro esclusivo Temporary Store natalizio italiano proprio qui a Lugo di Ravenna. Una scelta pensata per essere vicini a chi ha affrontato le sfide derivanti dall’alluvione di maggio portando una ventata di gioia nel cuore della città, sotto le Logge del Pavaglione (angolo presso il Teatro Rossini), godendo del piacere di un giocattolo vero, per toccarlo e giocarci.

In collaborazione con il loro partner, Sogno del Bambino, e valutando i problemi ingenti che l’alluvione ha inferto a tutta la Romagna, queste aziende hanno inteso partecipare attivamente alla rinnovata energia che possiede questo territorio, portando il loro tocco incantato, nella splendida cornice del Pavaglione, con i meravigliosi e stravaganti peluche di Sigikid e le magiche action figure di Playmobil, giochi creati per essere cibo per la mente per i nostri bambini e quindi un intelligente regalo di Natale e sano compagno di gioco che li accompagnerà nel tempo.

Il Temporary Store, offrirà una vasta gamma di peluche e action figure di alta qualità del giocare, in occasione delle festività imminenti e per l’ideale crescita dei bambini. Ci saranno le ultime novità ed esclusive di entrambi i marchi, che renderanno il Temporary Store Sogno del Bambino un’occasione unica per vivere un’esperienza di shopping natalizio indimenticabile!

Sigikid e Playmobil credono fermamente nell’importanza delle comunità locali, e questa collaborazione è un modo tangibile per sostenere il loro partner alla rinascita locale dopo le difficoltà affrontate.

Vi invitiamo calorosamente all’apertura ufficiale del Temporary Store il 2 dicembre, dove potrete immergervi nell’atmosfera festosa e scoprire il meglio del mondo dei giocattoli che si animeranno nelle mani dei bambini, firmati Sigikid e Playmobil.

Sogno del Bambino inaugura questo Temporary Shop anticipando i festeggiamenti dei prossimi 65 anni di attività dell’azienda lughese.