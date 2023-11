Si inizia il 2 dicembre con una uscita al Teatro di Cervia L’Associazione Auxilia Onlus o.d.v. ha ufficialmente avviato la collaborazione con un’altra importante associazione del territorio cervese: ‘Impronte di solidarietà’. La coordinatrice dei progetti dell’Associazione Auxilia Onlus o.d.v. Dott.ssa Elena Alessandrini spiega «Riteniamo sia nostro compito mettere a disposizione della comunità competenze, capacità ed energia per sostenere coloro i quali si trovano in condizione di difficoltà. La collaborazione con l’Associazione cervese ‘Impronte di solidarietà’ riguarda uno specifico progetto legato al tempo libero dei ragazzi con disabilità. Auxilia Onlus o.d.v. vuole realizzare dei momenti di tempo libero come cene, spettacoli, gite e mini vacanze che siano una occasione di socialità e di inclusione – ma soprattutto di sollievo alle famiglie. Significa che le famiglie potranno decidere se partecipare oppure lasciare i figli nelle mani degli educatori e medici.

Nelle varie attività sarà quindi sempre presente personale qualificato. La prima uscita sarà il 2 dicembre, al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia dove porteremo, assieme a 2 educatrici, i bambini e i ragazzi che seguiamo a vedere uno spettacolo dedicato alle favole. L’Associazione si è potuta fare carico del costo dei biglietti di ingresso grazie alle donazioni. Sappiamo che c’è uno spazio vuoto in certe situazioni di fragilità, ma non viene sottolineata l’importanza del tempo libero – come il fine settimana o le vacanze vere e proprie – perché di solito ci si concentra su scuola e riabilitazione considerando il tempo libero come bisogno secondario. Per i ragazzi di Cervia c’è molto poco.

Noi stiamo realizzando questo progetto dedicato, soprattutto, a famiglie con componenti affetti da autismo – ma le disabilità sono di diverso tipo. Auxilia Onlus o.d.v. si riserverà quindi di accogliere anche altri tipi di disabilità se ci sono risorse e disponibilità». Auxilia Onlus o.d.v. continuerà a dare assistenza anche grazie alle tante donazioni che restano indispensabili. I professionisti coinvolti sono operativi per fissare appuntamenti e accogliere chi ne avrà bisogno. «Tramite questa collaborazione stiamo già offrendo sostegno psicologico a diverse mamme con figli con disabilità. Sono coinvolti 15 psicologi, 1 neuropsichiatra infantile e 1 uno psichiatra. Per coinvolgere ancora di più i ragazzi che seguiamo, e dargli la possibilità di occupare il proprio tempo libero con momenti di svago, ci siamo messi a disposizione per svolgere attività all’interno del Teatro Comunale di Cervia come, ad esempio, la gestione del bar.

Il nostro obiettivo è sempre quello di realizzare progetti di inclusione sociale di persone svantaggiate o con disabilità – conclude la coordinatrice Alessandrini». Auxilia Onlus o.d.v. promuove, inoltre, un servizio gratuito di accoglienza, informazione, sostegno e prevenzione del disagio psicologico in tutte le sue espressioni cliniche. Si possono rivolgere al centro per chiedere un colloquio di aiuto e sostegno psicologico minori ed adulti e famiglie. È attivo un servizio di consulenza telefonica in funzione dal lunedì al venerdì, risponderà uno psicologo disponibile ad accogliere le vostre domande e in maniera del tutto anonima vi metterà in contatto con i professionisti del centro. Il servizio è condotto da psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatra infantile, neurologo, e coordinato dalla dottoressa Elena Alessandrini, psicoterapeuta.