Per celebrare l’opera dell’artista Panos Tsolakos, purtroppo scomparso recentemente, il MIC di Faenza, il Liceo Torricelli Ballardini-indirizzo artistico, CNA Formazione Emilia Romagna, ISIA FAenza e Museo Carlo Zauli Faenza gli dedicano una serie di mostre ed eventi. Nella Project Room, da oggi, 23 aprile, il MIC Faenza, a due giorni di quello che doveva essere il suo novantesimo compleanno, ha reso visibile la mostra “Panos Tsolakos, Faenza1960/2024” che espone le opere appartenenti alla collezione del Museo faentino. Panos Tsolakos partecipò diverse volte al Premio Faenza, vicendo il primo premio nel 1971 e arrivando secondo nel 1964 e una selezione di ceramiche realizzate dagli studenti del corso IFTS – Tecnico del prodotto ceramico di Faenza. Il progetto artistico, didattico e culturale ideato da Viola Emaldi, si è aperto lo scorso ottobre con la presentazione al pubblico dell’opera Caleidos, opera modulare in ceramica permanente, installata a parete, realizzata con moduli di Panos Tsolakos su progetto compositivo e cromatico degli studenti del Liceo artistico indirizzo Design, allestita nell’atrio di ingresso di via San Nevolone del Liceo Artistico faentino a cui si sono aggiunte due conferenze all’ISIA Faenza tenute dal suo corpo docente sul tema del grès nel corso di questo anno accademico 2023/24 e si concluderà con un evento, a fine anno, al Museo Carlo Zauli di Faenza dove verrà presentata una piccola pubblicazione di documentazione di tutto il progetto. La mostra rimarrà allestita fino al 16 giugno 2024.