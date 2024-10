Tornano le visite guidate della domenica pomeriggio che approfondiscono sezione per sezione l’immensa collezione del MIC di Faenza, tra le più importanti raccolte di ceramiche al mondo con opere che vanno dal 4000 a.C. a oggi.

Sei percorsi per scoprire come le ceramiche abbiano da sempre caratterizzato la storia dell’uomo, la sua evoluzione, la creatività e la tecnica, in ogni epoca e in ogni luogo del mondo.

Si comincia domenica 3 novembre, alle 15,30 con “Ceramiche che parlano di guerra e di pace”. La visita parte dalla sezione “1908-1952. A ricordo di un’impresa di sogno”, dedicata alla storia del Museo dalla sua fondazione, alla distruzione bellica e alla sua rifondazione, con un focus sulle opere di Picasso, donate dall’artista per la ricostruzione del museo.

Il 10 novembre, alle ore 15 – in occasione della fiera di San Rocco – il MIC propone una visita dedicata a “Le donne del Rinascimento”. La figura femminile, protagonista nei decori della ceramica, racconta un mondo di donne argute come Fillide, eleganti ed austere come le belle donne, divinità nei decori istoriati che citano la mitologia.

17 novembre, alle 15,30, la visita esplora “I 5 sensi della ceramica: non si userà solamente la vista, ma attraverso l’olfatto ci si potrà immergere in un’antica spezieria o sedersi ad una tavola nobile dove realtà e gioco si intrecciano. Il tatto permetterà di esplorare alcuni materiali ceramici “toccabili”, mentre l’udito condurrà indietro nel tempo fino al Rinascimento per ascoltare una musica dipinta sulla ceramica.

Il 1 dicembre, alle 15.30, la visita dal titolo “Il dopoguerra dei maestri dell’arte” esplora un periodo ricco di fermenti artistici con un avvicendarsi di poetiche, stili e figure eccezionali per l’arte ceramica. La rottura con l’immediato passato evidenzia una voglia di conoscenza, di confronto, di incontro con le esperienze internazionali. Vi è ricerca di novità e sperimentazione, evidenti nelle opere di maestri quali Picasso, Chagall, Matisse, Fontana, Leoncillo.

L’8 dicembre e il 15 dicembre, alle 15,30, le visite sono dedicate alla presentazione della nuova sezione del MIC: Art Nouveau e Déco. Il nuovo percorso racconta l’inizio del Novecento fino alla seconda Guerra Mondiale, un periodo caratterizzato dalle arti applicate europee, in un racconto che affronta la creatività ceramica, affiancata da immagini grafiche, fotografie ed architettura.

Visite guidate gratuite, incluse nel biglietto di ingresso al Museo.