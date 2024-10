Mentre procedono a gonfie vele le iscrizioni alla seconda edizione della “Cervia Run” (22-23 marzo 2025) comincia a delinearsi anche il roster dei partecipanti che, come nell’edizione del debutto, a cinque mesi dal ciak, già annovera alcuni nomi di altissimo profilo tecnico.

L’evento Fidal organizzato da Marco Morigi, titolare del bagno “Marco 184”, sta infatti riscuotendo un grande interesse nel mondo dei podisti, tanto che sono sempre più numerosi gli interpreti di grido che hanno già opzionato il pettorale.

Tra questi ricordiamo, in primis, il maratoneta Giorgio Calcaterra, per ben tre volte campione mondiale della 100 km di ultramaratona e vincitore per 12 volte consecutive della 100 km del Passatore di cui è diventato direttore tecnico.

Tra le guest-star della rassegna cervese ci sarà anche Federica Moroni, già vincitrice della 100Km del Passatore nel 2019 e nel 2022 e trionfatrice della terza edizione dell’Hybla Major 100, un’ultramaratona di cento chilometri che si è svolta in Sicilia.