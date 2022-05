Al Faenza Shopping Park sorgerà la Motor Arena | VIDEO

Faenza avrà una Motor Arena, sarà al Faenza Shopping Park, il nuovo centro commerciale che deve sorgere sulle ceneri di Le Perle. Un progetto dove saranno coinvolti Gresini Racing, Scuderia AlphaTauri, Autodromo di Imola e Gian Carlo Minardi, a rappresentare la storia dell’automobilismo faentino. La Motor Arena sarà un’area all’interno del centro commerciale che ospiterà eventi ed esposizioni, memorabilia, foto e video, simulatori e offrirà un punto di vista inedito sul lavoro delle squadre durante i gran premi di Formula 1 e MotoGp. Si stanno definendo con le rispettive federazioni accordi per offrire al pubblico durante le gare un’esperienza incentrata sugli sforzi di piloti e squadra. L’obiettivo è di aprire entro l’autunno del 2023, ma tutto dipenderà anche dall’apertura dello Shopping Park. Sarà un progetto che verrà gestito da If e finanziato con investimenti pubblici, da parte del Conami, della Regione Emilia-Romagna, delle amministrazioni comunali, anche se al momento un vero e proprio piano dei costi ancora non c’è. Faenza Shopping Park metterà a disposizione l’area di 2 mila metri quadri, i team tutto il loro bagaglio tecnico ed espositivo