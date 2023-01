Una festa per il Maestro e il ricavato in beneficenza.

Sabato 14 gennaio il Bronson a Madonna dell’Albero, Ravenna, ospiterà una serata concertto in memoria di Titta, Giuseppe Tittarelli, scomparso nell’estate di tre anni fa a soli 51 anni.

L’evento omaggio è stato ideato per ricordare “l’artista, l’amico e il personaggio che con le sue stravaganti performance ci ha fatto divertire – ma anche riflettere – per oltre 25 anni”.

Suonerà dal vivo la band che ha accompagnato Titta durante tutto l’arco della sua carriera, con ospiti che, alternandosi sul palco, canteranno una selezione dei brani più amati e conosciuti del “Dottore dell’Amore”: Telepippa, Gigi Lo Spacciatore, Pane e Prosciutto solo per citare alcuni titoli fra i più famosi.

Sul palco Membri delle band:

Spaventapassere – Santini – Hernandez & Sampedro – Urban Level – Strada Statale 16 – Fecce Tricolori