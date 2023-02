Sabato 18 febbraio, in occasione del Carnevale, ripartono gli agri-laboratori per bimbi e famiglie promossi dal Mercato Contadino coperto di Campagna Amica Ravenna.

Negli spazi di via Canalazzo 59, gli agricoltori di Campagna Amica, in collaborazione con le educatrici di Kid Lights Aps, propongono dalle 10.30 alle 12.30 l’agri-lab ‘Cibo in maschera’ per realizzare maschere ecosostenibili utilizzando frutta e verdura di stagione, fresca ed essiccata, ma anche materiali di recupero.

Il laboratorio si svolgerà in più turni, è gratuito ed indicato per bimbi a partire dai 4 anni. È gradita e consigliata la prenotazione al numero WhatsApp 347 8638450 oppure sul sito www.kidlights.it

Non mancherà poi una gustosa agrimerenda carnevalesca con i dolci contadini tipici del Carnevale realizzati dal cuoco contadino Gianluca Martelli dell’Agriturismo Martelli di Borgo Montone, associato a Terranostra, dove il Carnevale contadino proseguirà con pranzo e gara di maschere.